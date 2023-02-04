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Захарова: Слова чиновников ЕС после саммита в Киеве перечеркивает принципы Евросоюза

Евгений Жуков
В мире
Захарова: Слова чиновников ЕС после саммита в Киеве перечеркивает принципы Евросоюза
Фото: МИД РФ

Заявления высокопоставленных политических представителей Запада после саммита Украина — Европейский союз, полностью перечеркивают принципы, на которых строилось данное объединение. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Прошедшее 3 февраля в Киеве мероприятие в очередной раз подтвердило, что ради ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО Евросоюз продолжает безоглядно поддерживать неонацистский режим в Киеве, — заявила дипломат.

Она также добавила, что чиновники из Евросоюза говорят о перспективе вступления Украины в объединение, идя вразрез со своими стандартами и требованиями к потенциальным кандидатам и декларируя «общность ценностей» с киевским правительством.

— При этом цинично «подтверждает» в совместном заявлении по итогам саммита «приверженность полному уважению прав лиц, принадлежащих к меньшинствам». Это полностью перечеркивает те принципы, на которых когда-то строился ЕС, — передает слова Захаровой официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

Накануне в Киеве прошел саммит Евросоюз — Украина. Одна из его главных тем — вступление страны в европейское сообщество. Украинские политики надеются, что этот процесс займет менее двух лет. Однако Брюссель не озвучивает точных сроков. О шансах вступления Украины в ЕС — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Евросоюз (ЕС) Мария Захарова МИД РФ
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