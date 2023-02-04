«Очень неверный путь»: в Венгрии обвинили Брюссель в эскалации конфликта на Украине

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Резолюция Европарламента о передаче украинской стороне тяжелого вооружения, а также призывы к введению полного эмбарго на российские энергоносители и ядерное топливо провоцируют эскалацию конфликта на Украине. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщил госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер.

По его словам, в названном документе ЕП есть только «два серьезных пункта».

— Согласно седьмому пункту, необходимо увеличить и ускорить поставку оружия Украине. В тексте есть конкретное перечисление: еще больше танков, бронетехники и боеприпасов. Следующим шагом будут истребители и ракеты большой дальности. Это все что угодно, только не призыв к миру, — заявил Деметер.

Он также добавил, что не менее серьезным является также 26-й пункт, где содержится призыв к полному отказу от российского топлива и урана. Венгерский политик выразил мнение, что подобным решением ЕП поддерживает не только дальнейшие антироссийские ограничения, но и инфляцию в Европе.

— Главная причина рекордной инфляции — рост цен на энергию. А это произошло из-за санкций. Объявление полного эмбарго гарантирует дальнейший рост цен. Думаю, что это очень неверный путь, — передает слова Деметера РИА Новости.

До этого сообщалось, что страны ЕС согласовали лимит цен на нефтепродукты из России.

Накануне в Киеве прошел саммит Евросоюз — Украина. Одна из его главных тем — вступление страны в европейское сообщество. Украинские политики надеются, что этот процесс займет менее двух лет. Однако Брюссель не озвучивает точных сроков. О шансах вступления Украины в ЕС — в материале «Вечерней Москвы».