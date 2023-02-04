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«Московская лыжня — 2023» собрала больше тысячи участников

Евгений Жуков
Город
«Московская лыжня — 2023» собрала больше тысячи участников
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» подошли к концу соревнования «Московская лыжня — 2023», участие в которых приняли более тысячи человек. Об этом в субботу, 4 февраля, рассказали в пресс-службе организатора мероприятия, Московской федерации профсоюзов (МФП).

По словам главы МФП Михаила Антонцева, «Московская лыжня» является не просто мероприятием, связанным с лыжными гонками, но и полноценным спортивным праздником.

— Мы заложили новые традиции: теперь жители могут участвовать и в соревнованиях по другим видам спорта. Например, по футболу на снегу, гиревому спорту, в семейных стартах. В этом году к забегам и турнирам присоединились свыше 200 профсоюзных команд и все желающие москвичи, — заявил Антонцев.

В пресс-службе отметили, что спортсмены преодолели несколько дистанций, а именно мужчины пять километров и женщины — три. Свои силы попробовали и дети в возрасте до 12 лет, которые прошли дистанцию длиной в полкилометра. Помимо этого, жители столицы приняли участие в соревнованиях по мини-футболу, гиревому спорту и в семейных стартах, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что гости ВДНХ могут заняться более чем 20 видами спорта, среди которых катание на лыжах, хоккей, фигурное катание и многое другое.

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