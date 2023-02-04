Посольство России в США назвало решение о передаче Украине активов Малофеева воровством

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Посольство России в Вашингтоне назвало откровенным воровством решение руководства Соединенных Штатов о передаче Украине конфискованных активов российского предпринимателя Константина Малофеева. Об этом стало известно в субботу, 4 февраля.

— Создан вопиющий прецедент. Используя различные правовые ухищрения и манипуляции, местные власти пошли на откровенное воровство чужого имущества в угоду конъюнктурным интересам, — прокомментировали ситуацию в посольстве.

Представители дипмиссии также добавили, что подобные решения американской администрации идут вразрез с принципами неприкосновенности частной собственности, а также подчеркивают ангажированность действующей судебной власти.

Дипломаты, помимо прочего, обратили внимание на то, что передача российских активов украинской стороне основательно подрывает инвестиционный климат в Штатах, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Вашингтон перечислил на нужды Украины более пяти миллионов долларов, которые конфисковали у российского бизнесмена Константина Малофеева.