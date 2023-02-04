Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Посольство России в США назвало решение о передаче Украине активов Малофеева воровством

Евгений Жуков
В мире
Посольство России в США назвало решение о передаче Украине активов Малофеева воровством
Фото: vk/rusembusa

Посольство России в Вашингтоне назвало откровенным воровством решение руководства Соединенных Штатов о передаче Украине конфискованных активов российского предпринимателя Константина Малофеева. Об этом стало известно в субботу, 4 февраля.

— Создан вопиющий прецедент. Используя различные правовые ухищрения и манипуляции, местные власти пошли на откровенное воровство чужого имущества в угоду конъюнктурным интересам, — прокомментировали ситуацию в посольстве.

Представители дипмиссии также добавили, что подобные решения американской администрации идут вразрез с принципами неприкосновенности частной собственности, а также подчеркивают ангажированность действующей судебной власти.

Дипломаты, помимо прочего, обратили внимание на то, что передача российских активов украинской стороне основательно подрывает инвестиционный климат в Штатах, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Вашингтон перечислил на нужды Украины более пяти миллионов долларов, которые конфисковали у российского бизнесмена Константина Малофеева.

Украина Бизнес Санкции Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Проблемы негров шерифа не волнуют: ядерная угроза не пугает американцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Все мнения
О проекте