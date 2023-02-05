«Взял моду поливать Россию грязью»: блогер назвал причину увольнения Васильева с ТВ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В конце прошлого года историк моды и телеведущий Александр Васильев сообщил, что Первый канал отказался продлевать с ним контракт. Поклонники остались без любимой программы «Модный приговор». Для некоторых зрителей такое решение стало неожиданностью, так как они не знали об истинных причинах увольнения знаменитости.

Журналист Игорь Кольке рассказал, что на самом деле Васильев позволял себе выпады в адрес России.

— В последнее время телеведущий взял моду поливать Россию грязью. Есть интервью, где он сознается, что Россия ему ничего не дала. Послушайте, а не благодаря ли деньгам, заработанным на российском телевидении, вы имеете квартиры во Франции и Прибалтике? — заявил блогер в YouTube-шоу «Культуправление».

Также несколько месяцев назад звезда выпустил манифест с осуждением действий российских властей, но при этом регулярно появлялся на Первом канале. Он пытался балансировать, но в итоге все равно был уволен, сообщает издание «Экспресс газета».

В начале января Александр Васильев уехал в Европу. Программа «Модный приговор» перестала выходить в эфир после начала спецоперации на Украине. Однако, видимо, звезду это не огорчило, и он решил провести новогодние каникулы в Польше.