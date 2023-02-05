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Приметы и советы

Зеленский лишил гражданства нескольких чиновников времен президентства Януковича

Юлия Курганова
В мире
Зеленский лишил гражданства нескольких чиновников времен президентства Януковича
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких топ-чиновников, которые работали при бывшем главе страны Викторе Януковиче. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщило издание «УНН» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

— Зеленский лишил гражданства несколько чиновников времен президентства Януковича. Основанием для такого решения стало наличие у них гражданства России, — сказано в статье.

Уточняется, что гражданства лишили бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, экс-министр внутренних дел Виталия Захарченко, бывшего главу администрации президента Андрея Клюева, экс-главу СБУ Александра Якименко, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Также среди лишенных гражданства Украины оказались депутаты местных советов от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Баранской, Никита Шенцев, Богдан Клюев, Виталий Слаб и Александр Горбылев, сообщает РИА Новости.

Читатели британского издания Daily Mail серьезно отнеслись к речи президента РФ Владимира Путина на мероприятиях в честь 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве. В своем выступлении российский лидер заявил об ответе РФ на угрозы Запада, который начал поставлять танки и другую тяжелую бронетехнику на Украину. Пользователи посоветовали Зеленскому сдаться.

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