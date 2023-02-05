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Бомбы малого диаметра GLSDB Соединенных Штатов несут серьезную угрозу, потому что сложны для обнаружения и перехвата, а также из-за массовости их производства. Об этом сообщил руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

— Благодаря высокой серийности у GLSDB обеспечивается низкая себестоимость. Цена одной ракеты составляет всего 40 тысяч долларов (для сравнения: залп ATACMS оценивается в миллион долларов). Это массовое и хотя бы поэтому грозное оружие, — заявил он в Telegram-канале.

Рогозин добавил, что данные бомбы являются «удачной комбинацией» управляемой авиабомбы GBU-39, которая оснащена инерциальной и спутниковой системой навигации, и маршевой ступени от неуправляемой ракеты М26. Дальность полета ракеты составляет 150 километров.

Он подчеркнул, что угроза от GLSDB очень серьезная, потому что на заключительном этапе полета бомба представляет собой «холодное тело», которое не обнаруживается средствами оптико-электронных комплексов, работающих в инфракрасном диапазоне. При этом небольшой размер позволяет обнаружить ее с помощью радиолокационного наведения только в нескольких километрах от размещения радаров ПВО, уточнил Рогозин.

Он отметил, что после поставок GLSDB ВСУ состоится первое боевое применение данного оружия. По словам Рогозина, отправка этих бомб киевскому режиму является попыткой Соединенных Штатов прорвать красные линии России.

Военно-политическое руководство США нарушило свое обещание, объявив о поставке дальнобойных ракет GLSDB Украине. Об этом 4 февраля сообщил военный обозреватель Андрей Коц.