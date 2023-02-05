Москвичи назвали самое популярное место встречи в городе

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, Пушкинская площадь Карта всех событий

Самое популярное место встречи в столице назвали в группе «Москва моя» в соцсети Facebook. Автор поста написал, что раньше горожане назначали встречи около памятника поэту Александру Пушкину, который расположен на одноименной площади возле станций метро «Тверская» и «Пушкинская».

«Мы говорили: «Жду тебя на Пушке справа/слева на лавочке»; «Помню стишок начала ХХ века: «Жду тебя, мой друг, Карлуша, на Твербуле у ПамПуша»; «Мы уточняли место, например, у левой ноги», — написали пользователи.

Также они сообщили, что под памятником до сих пор назначают встречи. Таким образом, это место до сих пор является самым популярным у москвичей для назначения свиданий, сообщается на портале «Мослента».

«Я люблю это место и сейчас. С этим местом со времен СССР у меня остались ассоциации с молодостью, цветами, свиданиями у памятника, кинотеатре «Россия»; «Читали тут стихи в день рождения поэта»; «Да, с друзьями встречались именно здесь и до сих пор так делаем», — отметили подписчики.

30 января знаменитой киностудии — «Мосфильму» — исполнилось 99 лет. Столичные живописные пейзажи не раз становились декорациями к фильмам, которые сегодня считаются классикой. Историк и москвовед Александр Васькин вместе с «Вечерней Москвой» вспомнил самые «киногеничные» уголки столицы.

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