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Глава партии «Слуга народа» заявил о планах арестовать лишенных гражданства экс-министров

Юлия Курганова
В мире
Глава партии «Слуга народа» заявил о планах арестовать лишенных гражданства экс-министров
Фото: president.gov.ua

Глава партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия в субботу, 4 февраля, сообщил о дальнейших жестких мерах в отношении лишенных гражданства экс-министров и депутатов.

— Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов, — заявил он в Telegram-канале.

Парламентарий подтвердил информацию в прессе, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства страны ряд человек, в том числе бывших министров, которые занимали посты при экс-президенте Викторе Януковиче.

До этого сообщалось, что Зеленский лишил гражданства нескольких топ-чиновников, которые работали при бывшем главе страны Викторе Януковиче. Основанием для такого решения стало наличие у них гражданства РФ. Уточняется, что гражданства были лишены бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, бывший глава администрации президента Андрей Клюев, экс-глава СБУ Александр Якименко и другие.

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