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RND: Германия столкнулась с проблемой из-за новых санкций против России

Юлия Курганова
В мире
RND: Германия столкнулась с проблемой из-за новых санкций против России
Фото: Pixabay

Введение ценового потолка на нефтепродукты из России угрожает ФРГ. Об этом сообщили в сюжете новостного портала редакционной сети Германии RND.

С 5 февраля Европейский союз запретил импорт российских нефтепродуктов с переходным периодом в 55 дней. Одновременно страны ЕС и «Большой семерки» установили потолок цен на них.

Данный шаг создал угрозу роста цен на дизельное топливо в Германии. Томас Паулс из Института немецкой экономики сообщил, что дизельное топливо на мировом рынке в настоящее время в дефиците. Если Евросоюз больше не будет приобретать его у РФ, то топливо придется поставлять издалека, например, из Саудовской Аравии. Вместимость судов ограничена, маршруты длиннее, а перевозки, соответственно, обойдутся намного дороже.

Также в Восточной Германии цены на дизельное топливо выше, что связано со снижением производства на двух восточногерманских НПЗ, сообщает портал.

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен подписала распоряжение, согласно которому с 5 февраля в 07:01 по московскому времени вводится потолок цен на российские нефтепродукты. Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина.

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