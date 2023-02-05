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Команда Федора Емельяненко рассказала о повреждениях бойца после нокаута от Бейдера

Араз Салехов
Спорт
Команда Федора Емельяненко рассказала о повреждениях бойца после нокаута от Бейдера
Фото: YouTube-канал BellatorMMA (скриншот)

После поединка с американским бойцом Райаном Бейдером бойцу смешанного стиля (ММА) Федору Емельяненко не потребовалась помощь врачей. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщили в команде россиянина.

— Федору не понадобилась помощь врачей. Он получил небольшие рассечения и гематомы. Традиционно, можно сказать, разбит нос, — поделился собеседник ТАСС.

По его словам, серьезных повреждений у спортсмена нет.

Напомним, что Емельяненко проиграл последний бой в карьере техническим нокаутом. Его соперником был боец из США Райан Бейдер, на кону стоял чемпионский титул Bellator. Российский спортсмен до этого заявлял о желании проводить больше времени с семьей и окончательном решении завершить карьеру после этого боя.

В октябре 2022 года Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве. Он одержал победу нокаутом в первом раунде. Российскому бойцу 45 лет. В ММА на его счету теперь 40 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. Джонсону 36 лет, в Bellator он проигрывал россиянам Виталию Минакову и Валентину Молдавскому. На его счету 15 побед и восемь поражений.

Спорт Федор Емельяненко Россия
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