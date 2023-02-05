Снайперы ЧВК «Вагнер» уничтожили группу грузинских наемников под Артемовском

Фото: Минобороны РФ

Во время боев на Артемовском направлении снайперы группы «Вагнера» за два дня ликвидировали группу грузинских наемников. Об этом в воскресенье, 5 февраля, рассказал боец, участвовавший в штурме.

По его словам, сейчас военная группа находится в южной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Он отметил, что здесь бои идут достаточно тяжело, однако российской армии удается продвигаться.

— Когда заходили вот в эту посадку, слышали конкретно речь грузинскую. Наблюдали парни, что «ряженые» — то есть в снаряжении, не выданном ВСУ. Два дня работы наших снайперов — и наемники «кончились», — цитирует его РИА Новости.

До этого боец ЧВК «Вагнер» рассказал о тяжелых боях за южные кварталы Артемовска. Военный добавил, что ночью 5 февраля бойцам «Вагнера» удалось продвинуться и занять новые позиции. По его словам, киевский режим отправляет туда неподготовленных солдат, которые в дальнейшем сдаются в плен российской армии.

Помимо этого, разведчики Западного военного округа захватили позиции Вооруженных сил Украины, которые обороняли в числе прочих наемники из Польши. В ходе контактного боя и по захваченной радиостанции российские военнослужащие слышали украинскую и польскую речь.