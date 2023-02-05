Фото: Минобороны РФ

Разведчики Западного военного округа захватили позиции Вооруженных сил Украины, которые обороняли в числе прочих наемники из Польши. Об этом рассказал военнослужащий с позывным «Горец».

— Позицию взяли, удержали, украинские войска отошли. Но они не хотели ее просто так отдавать. С этой позиции хороший обзор, — сообщил он.

В ходе контактного боя и по захваченной радиостанции российские военнослужащие, по его словам, слышали украинскую и польскую речь.

Бой российские бойцы вели с украинской десантно-штурмовой бригадой, в которую входят польские наемники, уточнил «Горец» корреспонденту РИА Новости.

Украинские подразделения во время отступления из города Соледара бросили большое количество тел своих погибших солдат. Об этом сообщил военный эксперт, полковник Луганской народной республики Виталий Киселев. Он предположил, что тела погибших могут передать украинской стороне в ближайшее время. Военный отметил, что среди них много иностранных наемников.

В Артемовске обнаружены тела, предположительно, принадлежащие иностранным наемникам. Об этом 29 января сообщил бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.