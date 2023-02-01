Полковник ЛНР Киселев: ВСУ бросили в Соледаре много тел своих погибших военных

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Украинские подразделения во время отступления из города Соледара бросили большое количество тел своих погибших солдат. Об этом сообщил военный эксперт, полковник Луганской народной республики Виталий Киселев.

— Большое количество трупов осталось в Соледаре. Вэсэушники не забрали своих погибших побратимов, — рассказал он.

Военный предположил, что тела погибших могут передать украинской стороне в ближайшее время. Он отметил, что среди них много иностранных наемников.

Во время зачистки Соледара, по словам Киселева, российским бойцам удалось взять в плен не очень большое число украинских военных. Он уточнил, что это примерно 30-100 человек, передает ТАСС.

Российские военные успешно отбили попытку украинской армии форсировать Днепр в районе Херсона. Об этом 31 января сообщил пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко.

19 января врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что 61-я бригада Вооруженных сил Украины, которая входила в ноябре 2022 года в оставленный российскими военными Херсон, почти полностью была уничтожена в Соледаре.