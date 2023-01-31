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Российские бойцы отбили попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российские бойцы отбили попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона
Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие успешно отбили попытку украинской армии форсировать Днепр в районе Херсона. Об этом во вторник, 31 января, рассказал пресс-секретарь временно исполняющего обязанности губернатора региона Владимир Василенко.

— Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу. Она отбита. Попытка противника успеха не имела, — цитирует слова Василенко РИА Новости.

19 января врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что 61-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая входила в ноябре 2022 года в оставленный российскими военными Херсон, почти полностью была уничтожена в Соледаре.

Позже стало известно, что армии России удалось сбить в воздухе украинский самолет МиГ-29 в Донецкой народной республике. Также в Донецке и в районе Валерьяновки было перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

26 января экипаж БМПТ «Терминатор» уничтожил опорные пункты ВСУ в районе Кременной в ЛНР.

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