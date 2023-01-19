Сальдо заявил, что входившая в Херсон бригада ВСУ почти уничтожена в Соледаре

Фото: Минобороны РФ

Шестьдесят первая бригада ВСУ, которая входила в ноябре 2022 года в оставленный российскими военными Херсон, почти полностью была уничтожена в Соледаре. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

— В Соледаре «вагнеровцы» практически уничтожили 61-ю бригаду противника, которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре. Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видео, — цитирует его РИА Новости.

17 января стало известно, что российские военные полностью освободили город Соледар. В Вооруженных силах Украины признали, что оставили Соледар в Донецкой народной республике.

При зачистке Соледара российские военные находят пытающихся скрыться украинских солдат. Об этом 15 января сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай. По его словам, на данный момент еще сложно назвать точное количество украинских солдат, которые добровольно сдались в плен в Соледаре.

«Вечерняя Москва» разбиралась, чем именно Соледар был важен Украине, что ждет ВСУ в районе этого города и куда теперь направятся российские войска. Так, военный эксперт Владимир Гундаров отметил, что потеря контроля над городом может лишить украинскую армию снабжения.