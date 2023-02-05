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Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел ВСУ в Запорожской области

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел ВСУ в Запорожской области
Фото: Press Service of the Plenipotentiary Representative of the President of Russia in the Siberian Federal District. http://sfo.gov.ru/polpred/polpred/, CC BY 4.0

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел украинской армии в Запорожской области. Об этом стало известно в воскресенье, 5 февраля.

Инцидент произошел при посещении позиций осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов, которым Меняйло приехал передавать необходимую гуманитарную помощь. После начала обстрела глава осетинской республики укрылся в ближайшем блиндаже, который получил небольшие повреждения. Обошлось без жертв и пострадавших.

Также под обстрел попал редактор ТАСС по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаев и съемочная группа Первого канала, сообщает агентство.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Борисовский район в области. По его словам, снаряды попали на территорию промышленного завода.

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