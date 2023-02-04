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Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли завод

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли завод
Фото: belregion.ru

Вооруженные силы Украины обстреляли Борисовский район Белгородской области. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что снаряды попали на территорию промышленного завода.

— По предварительным данным, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояние, — написал глава Белгородской области в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место происшествия.

31 января над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала система противовоздушной обороны. По словам губернатора региона, первый обстрел был зафиксирован около восьми часов вечера. Тогда российской ПВО удалось сбить два украинских снаряда. При этом уже через почти полтора часа Гладков объявил еще об одном массированном обстреле со стороны противника.

До этого в результате обстрела Вооруженными силами Украины населенного пункта Безлюдовка в Белгородской области два человека получили ранения. Тогда на место происшествия были направлены медицинские и оперативные службы региона.

Украина Белгородская область Россия заводы
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