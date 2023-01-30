Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Два человека пострадали при обстреле села Безлюдовка в Белгородской области

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Два человека пострадали при обстреле села Безлюдовка в Белгородской области
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ села Безлюдовка в Белгородской области. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчины с осколочными ранениями и контузией, — рассказал он.

На место происшествия направлены медицинские и оперативные службы региона, написал Гладков в своем Telegram-канале.

До этого глава региона заявил о ночном обстреле украинскими силами населенного пункта Шебекино. Он добавил, что в результате обстрела пострадали 12 частных домов и две машины. Помимо этого, украинские солдаты повредили опору электропередачи. В результате инцидента пострадали шесть человек.

Также сообщалось, что 16 января система ПВО сработала в Севастополе. За день там было сбито семь беспилотников.

Украина Белгородская область Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте