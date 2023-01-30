Два человека пострадали при обстреле села Безлюдовка в Белгородской области

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ села Безлюдовка в Белгородской области. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчины с осколочными ранениями и контузией, — рассказал он.

На место происшествия направлены медицинские и оперативные службы региона, написал Гладков в своем Telegram-канале.

До этого глава региона заявил о ночном обстреле украинскими силами населенного пункта Шебекино. Он добавил, что в результате обстрела пострадали 12 частных домов и две машины. Помимо этого, украинские солдаты повредили опору электропередачи. В результате инцидента пострадали шесть человек.

Также сообщалось, что 16 января система ПВО сработала в Севастополе. За день там было сбито семь беспилотников.