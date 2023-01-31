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Приметы и советы

Белгородская область второй раз за сутки попала под массированный обстрел ВСУ

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Белгородская область второй раз за сутки попала под массированный обстрел ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом во вторник, 31 января, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, первый обстрел был зафиксирован около восьми часов вечера. Тогда российской ПВО удалось сбить два украинских снаряда. При этом уже через почти полтора часа Гладков объявил еще об одном массированном обстреле со стороны противника.

— По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняются, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины населенного пункта Безлюдовка в Белгородской области два человека получили ранения. Тогда на место происшествия были направлены медицинские и оперативные службы региона.

В этот же день губернатор Курского региона Роман Старовойт заявил, что в ближайшее время на территорию области прибудут дополнительные силы и средства, которые займутся защитой границ Российской Федерации.

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