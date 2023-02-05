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Дочь певицы Славы раскрыла пол будущего ребенка

Араз Салехов
Общество
Дочь певицы Славы раскрыла пол будущего ребенка
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Дочь российской певицы Славы Александра Морозова оказалась участницей шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Она рассказала в эфире, как проходит ее беременность, а также узнала вместе со зрителями пол будущего ребенка.

Дочь Славы отдала конверт с результатами исследования редакции программы. Команда телеканала вынесла коробку с шарами. Открыв ее, Морозова увидела голубые шары. Она была рада узнать, что у нее появится мальчик.

По ее словам, они с супругом мечтали о сыне. Избранник даже выбрал имя для ребенка — Платон.

В конце прошлого года дочь певицы Славы вышла замуж за своего возлюбленного Андрея Дедова. Пара знакома уже более восьми лет и пережила много событий. Теперь возлюбленные ждут скорого пополнения.

Российская актриса и певица Марго Овсянникова рассказала, какое имя дала новорожденному сыну. По ее словам, его зовут Кир. «Кир» происходит от древнегреческого слова «господин».

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