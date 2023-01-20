«От слова «господин»: Марго Овсянникова раскрыла имя новорожденного сына

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Российская актриса и певица Марго Овсянникова рассказала, какое имя дала новорожденному сыну.

— У нас растет замечательный мальчик! Его зовут Кир. «Кир» происходит от древнегреческого слова «господин». В нашей семье растет настоящий богатырь. Люблю его всем сердцем и душой! — поделилась звезда в своем микроблоге.

В конце прошлого года дочь певицы Славы Александра Морозова вышла замуж за своего возлюбленного Андрея Дедова. Пара знакома уже более восьми лет и пережила множество событий. Теперь возлюбленные ждут скорого пополнения.

До этого сообщалось, что рэпер осетинского происхождения MiyaGi снова стал отцом, 17 января у него родился сын.

В свою очередь известный российский рэп-исполнитель Джиган рассказал о желании стать отцом в пятый раз, однако его супруга Оксана Самойлова в настоящее время не настроена рожать детей. На странице рэпера в одной из социальных сетей появилась фотография большой семьи, под которой была подпись о том, что о четвертой беременности Самойловой стало известно именно в этом месте. В комментариях исполнитель намекнул, что, несмотря на двухлетний возраст их младшего сына, он готов к еще одному ребенку.