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Собянин: Москва внедрит новый стандарт предпрофессионального образования с 1 сентября

Араз Салехов
Город
Собянин: Москва внедрит новый стандарт предпрофессионального образования с 1 сентября
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

С нового учебного года в столице внедрят единый стандарт предпрофессионального образования. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Это предоставит широкие возможности для самореализации ученикам 10–11-х классов — они смогут получить и академические знания, и качественную практику, — поделился мэр столицы.

Глава города в своем Telegram-канале обозначил основные принципы нового стандарта предпрофессионального образования: адаптация программ учебных предметов под предпрофессиональные направления; знакомство с актуальными профессиями на городских предприятиях; получение профессии до окончания школы; проектная и исследовательская деятельность на базе вузов, а также сбалансированная учебная нагрузка.

Также москвичам рассказали о подготовке одиннадцатиклассников к ЕГЭ на практикумах в школах. С 1 февраля 400 московских школ переходят на новый формат обучения — специально для этого будущие выпускники большинство непрофильных предметов прошли в полном объеме до 1 февраля. Теперь в рамках школьного расписания они будут посещать практикумы.

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