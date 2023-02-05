Специалисты ЦОДД обновили и установили светофоры по 386 адресам в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В прошлом году специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) обновили и установили светофоры по 386 адресам в Москве. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Новое оборудование появилось по 74 адресам, еще в 312 местах обновили уже существующее, например, поставили дополнительные секции на светофорную колонку или поменяли расположение устройства, — говорится в материале.

Светофоры делают улицы безопасными для всех участников дорожного движения, а также помогают предотвращать дорожно-транспортные происшествия (ДТП), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в 2022 году в Москве было установлено 59 новых остановок наземного транспорта. Новыми остановками в сутки пользуется более десяти тысяч человек. В Новомосковском округе появилось 15 остановок, в Юго-Восточном административном округе — 11, а в Северном административном округе — 8.

До этого сообщалось, что с 4 февраля автобусный маршрут № 185 будет изменен у станции метро «Свиблово» из-за открытия новой поликлиники на Уржумской улице. Уточняется, что жители западной части района Свиблово смогут ездить без пересадок в новую поликлинику.