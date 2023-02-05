Хоккейный клуб «Спартак» объявил об уходе Гришина с поста главного тренера

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Хоккейный клуб «Спартак» объявил об уходе Игоря Гришина с поста главного тренера. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщили в пресс-службе столичного клуба.

— Гришин покинул должность по собственному желанию. Руководство клуба приняло отставку и поблагодарило специалиста за работу, — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Заварухин. При этом Гришин продолжит работу в системе красно-белых, сообщает сайт «Спартака».

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