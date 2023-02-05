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Хоккейный клуб «Спартак» объявил об уходе Гришина с поста главного тренера

Араз Салехов
Спорт
Хоккейный клуб «Спартак» объявил об уходе Гришина с поста главного тренера
Фото: Telegram / ХК «Спартак» Москва

Хоккейный клуб «Спартак» объявил об уходе Игоря Гришина с поста главного тренера. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщили в пресс-службе столичного клуба.

— Гришин покинул должность по собственному желанию. Руководство клуба приняло отставку и поблагодарило специалиста за работу, — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Заварухин. При этом Гришин продолжит работу в системе красно-белых, сообщает сайт «Спартака».

На востоке Москвы 4 февраля состоялся турнир по хоккею с шайбой «Битва за Сталинград — 2023». Спортивное состязание организовывает АНО «Лига Патриотов». Планируется, что мероприятие пройдет на катке «Метеор», который находится по адресу Лухмановская улица‚ дом 35.

Нападающему питерского клуба СКА Валентину Зыкову выбили почти все верхние зубы в матче с казанской командой «Ак Барс» на регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Санкт-Петербурге закончилась победой хозяев льда со счетом 7:4 (3:3, 2:1, 2:0). Столкновение случилось в начале встречи.

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