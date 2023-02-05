«Кричала 15 минут»: дочь Юлии Началовой рассказала о реакции на смерть матери

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Вера Алдонина потеряла свою маму Юлию Началову в возрасте 12 лет. Девочка очень тяжело пережила смерть близкого человека. Эту печальную новость ей сообщил отец, когда она прилетела в страну.

— Выхожу из самолета. Встретилась с папой. Он что-то грустный. Дошли до паркинга и там он мне это рассказал. Я на протяжении минут пятнадцати просто кричала, — рассказала Вера Алдонина на шоу «Секрет на миллион».

Девочка приняла решение дальше жить с бабушкой и дедушкой по маминой линии. Сейчас она занимается музыкой и показывает отличные результаты.

В начале февраля прошлого года Вера Алдонина попросила общественность не сравнивать ее с матерью. По словам 15-летней девочки, она стремится к самостоятельности, однако публика все время навешивает на нее определенные ярлыки.

2 февраля известная российская певица Лариса Долина призналась, что до сих пор не может пережить смерть ее коллеги Юлии Началовой. По словам артистки, она все еще скучает по ней. Народная артистка России так почтила память исполнительницы по случаю ее дня рождения.