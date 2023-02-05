Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Кричала 15 минут»: дочь Юлии Началовой рассказала о реакции на смерть матери

Араз Салехов
Общество
«Кричала 15 минут»: дочь Юлии Началовой рассказала о реакции на смерть матери
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вера Алдонина потеряла свою маму Юлию Началову в возрасте 12 лет. Девочка очень тяжело пережила смерть близкого человека. Эту печальную новость ей сообщил отец, когда она прилетела в страну.

— Выхожу из самолета. Встретилась с папой. Он что-то грустный. Дошли до паркинга и там он мне это рассказал. Я на протяжении минут пятнадцати просто кричала, — рассказала Вера Алдонина на шоу «Секрет на миллион».

Девочка приняла решение дальше жить с бабушкой и дедушкой по маминой линии. Сейчас она занимается музыкой и показывает отличные результаты.

В начале февраля прошлого года Вера Алдонина попросила общественность не сравнивать ее с матерью. По словам 15-летней девочки, она стремится к самостоятельности, однако публика все время навешивает на нее определенные ярлыки.

2 февраля известная российская певица Лариса Долина призналась, что до сих пор не может пережить смерть ее коллеги Юлии Началовой. По словам артистки, она все еще скучает по ней. Народная артистка России так почтила память исполнительницы по случаю ее дня рождения.

Юлия Началова Смерть Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Проблемы негров шерифа не волнуют: ядерная угроза не пугает американцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Все мнения
О проекте