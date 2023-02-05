Представительница России впервые получила титул «Миссис Вселенная»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Жительница Удмуртии Елена Максимова стала обладательницей титула международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная — 2022». Об этом сообщили организаторы конкурса с российской стороны.

— Тридцатичетырехлетняя жительница Удмуртии Елена Максимова одержала победу на конкурсе красоты «Миссис Вселенная — 2022», финал которого прошел 4 февраля в Софии, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что конкурс проходил с 30 января по 5 февраля в болгарской столице. В финале конкурса участвовали 120 женщин из разных стран — Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других. Как стало известно ТАСС, представительница России впервые в истории конкурса заняла первое место. Само событие проводится с 2007 года.

Напомним, что представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл получила корону победительницы 71-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». По итогам мероприятия лидером стала конкурсантка из Соединенных Штатов. На второй строчке расположилась девушка из Венесуэлы, а замкнула тройку финалистов представительница Доминиканской Республики.

Конкурс «Мисс Вселенная — 2023» завершился 15 января в США. «Вечерняя Москва» пообщалась с Анной Линниковой, для которой участие в международном конкурсе стало настоящим испытанием на прочность.