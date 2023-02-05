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Минобороны: ВС РФ уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ возле Угледара

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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Минобороны: ВС РФ уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ возле Угледара
Фото: Минобороны РФ

Российские войска сумели уничтожить склад артиллерийских боеприпасов украинской армии в районе Угледара. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В районе населенного пункта Угледар уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, — заявил он.

По словам Конашенкова, российским войскам также удалось в ходе контрбатарейной борьбы уничтожить гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу «Акация» в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области, передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого стало известно, что армии России удалось сбить в воздухе украинский самолет МиГ-29 в Донецкой народной республике. Также в Донецке и в районе Валерьяновки было перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

26 января экипаж БМПТ «Терминатор» уничтожил опорные пункты ВСУ в районе Кременной в ЛНР. Сообщается, что обнаружить украинских бойцов в окопах помог боевой расчет беспилотников Западного военного округа.

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