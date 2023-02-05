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Композитор Дунаев рассказал о состоянии госпитализированного с переломами Дроздова

Евгений Белоусов
Общество
Композитор Дунаев рассказал о состоянии госпитализированного с переломами Дроздова
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Российский телеведущий, ученый и путешественник Николай Дроздов, недавно госпитализированный с переломами ребер, уже идет на поправку. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщил друг Дроздова, композитор Дмитрий Дунаев.

— Состояние нормальное. Я думаю, что буквально на днях его выпишут и он поедет домой. Состояние хорошее, — рассказал он.

Тем не менее дата выписки Дроздова пока еще неизвестна, передает слова композитора РИА Новости.

О том, что Дроздов попал в больницу, сообщил его сосед, художник Константин Мирошник, в воскресенье, 29 января. По его словам, ученый получил травмы при падении. Сначала Дроздов хотел просто отлежаться дома. В таком состоянии он провел две ночи, в одну из которых не смог уснуть. После этого его супруга настояла на госпитализации.

Сообщалось, что специалисты диагностировали травмы ребер. После падения они вдавились во внутренние органы Дроздова, из-за чего у него были сильные боли.

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