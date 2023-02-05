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Найденный после пожара на 13-й Парковой улице погибший мужчина был зарезан

Евгений Белоусов
Происшествия
Найденный после пожара на 13-й Парковой улице погибший мужчина был зарезан
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Москва, 13-я Парковая улица, 26к3 Карта всех событий

Обнаруженный после пожара в квартире жилого дома на 13-й Парковой улице мертвый мужчина, как выяснилось, был убит. На теле обнаружены многочисленные ножевые ранения. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 5 февраля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Измайловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения по данному факту, — заявила она.

Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
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Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
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Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
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Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
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Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

По словам собеседницы «ВМ», из огня также был спасен 85-летний мужчина, который сейчас доставлен в больницу. Работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует заместитель Измайловского межрайонного московского прокурора Павел Трякин.

Первоначально источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах города сообщил, что при пожаре на 13-й Парковой было обнаружено тело мужчины.

Накануне в 17-этажном жилом доме в Троицке произошел пожар. Огнем были охвачены этажи с 10-го по 13-й. Объект расположен по адресу Академическая площадь, дом 3. В дальнейшем стало известно, что специалисты ликвидировали возгорание.

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