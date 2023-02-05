ЕС напомнил Грузии о последствиях обхода антироссийских санкций

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Евросоюз (ЕС) предупредил власти Грузии о том, что страна может подпасть под санкции, если возобновит прямое авиасообщение с Россией и будет участвовать в обходе введенных ЕС санкций в отношении Москвы. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

— Санкционный режим Евросоюза подразумевает введение санкций против тех, кто участвует в процессе обхода санкций ЕС против России, или поддерживает его, — заявил он.

Стано утверждает, что 95 процентов российских самолетов не могут из-за санкций сохранять необходимые стандарты безопасности. Именно поэтому Грузия не должна пропускать на свою территорию российские самолеты, передает издание Netgazeti.

Недавно президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания россиян в республике. Помимо этого, политик выступила против восстановления авиасообщения с Российской Федерацией.

До этого сообщалось, что мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе поддержал идею возобновления прямых авиарейсов между Грузией и Россией. Он также отметил особую популярность Грузии среди российских туристов.