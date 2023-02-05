В Госдуме сообщили, будет ли мобилизация в ближайшие полгода

Фото: пресс-служба Госдумы

В России не планируется объявлять вторую волну мобилизации в ближайшее время. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщил член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

— Сегодня наш оборонно-промышленный комплекс снабжает ту группировку, которая уже выполняет боевую задачу. Поэтому я, в принципе, не вижу в ближайшей перспективе — где-то на полгода точно — возможности какой-либо мобилизации, — заявил он.

По словам Гурулева, после мобилизации необходимо обеспечить солдат всем необходимым, включая технику. Сейчас нет необходимости отрывать россиян от производства необходимой стране продукции, объяснил Гурулев в интервью телеканалу «Забайкалье».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что отсрочка от мобилизации для многодетных отцов с детьми до 16 лет продолжает действовать в стране. Согласно директиве, от частичной мобилизации освобождаются мужчины, у которых есть трое детей в возрасте до 16 лет.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране. Согласно документу, призыву на военную службу подлежат только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.