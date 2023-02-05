«Это очень больная тема»: дочь Марии Шукшиной рассказала, почему не общается с матерью

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У актрисы Марии Шукшиной сложились непростые отношения с дочерью от первого супруга Артема Трегубенко Анной. Как выяснилось, Анна уже два года не общается с матерью и не может простить ей тяжелых оскорблений.

— Для меня это очень больная тема взаимоотношений с мамой. Любые мои попытки в детстве просто подойти, обнять, поцеловать — каждый раз я не вовремя приходила к ней, — призналась она.

Анна уже несколько лет занимается бодибилдингом и чувствует себя счастливой. Однако звездная мать вместо поддержки осыпала дочь оскорблениями. Актриса резко сказала наследнице, что та «похожа на трансвестита».

Этого Анна до сих пор не может простить Шукшиной. Увлечение поддерживает только отец, до этого долго не участвовавший в жизни дочери, передает kp.ru.

В декабре прошлого года между певцом Филиппом Киркоровым и актрисой Марией Шукшиной разразился скандал из-за ремейка новой «Иронии судьбы». Актриса назвала роль певца, который принял участие в съемках, «приступом безвкусия». Киркоров не остался в долгу: назвал Шукшину «пылью» и заявил, что она слишком злая для того, чтобы носить такую знаменитую фамилию.