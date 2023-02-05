В Польше назвали сроки начала строительства забора на границе с Россией

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Уже с начала весны польские власти начнут строительство забора на границе с Россией в Калининградской области. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщила пресс-секретарь польской погранслужбы Анна Михальская.

По ее словам, забор планируется оснастить системой датчиков и камер, которые позволят круглосуточно следить за российской границей независимо от погодных условий и без необходимости находиться непосредственно на пограничной линии.

Уточняется также, что алгоритмы оповещений будут реагировать именно на реальные попытки пересечь границу людьми, а не животными, передает Polskie Radio.

Осенью прошлого года официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала слова главы МВД Финляндии Кристы Микконен о строительстве забора на российско-финляндской границе. Захарова с иронией порекомендовала компании, которые могут этим заняться.

Недавно бывший польский президент Лех Валенса заявил, что Польше и Германии выпала уникальная возможность «разобраться» с Россией. Он подчеркнул, что больше подобного шанса может не представиться.