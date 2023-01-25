Валенса заявил об уникальном шансе «разобраться» с Россией

Фото: Jrkruk / CC BY-SA 4.0

Польше и Германии выпала уникальная возможность «разобраться» с Россией. Об этом в среду, 25 января, заявил бывший польский президент Лех Валенса.

— Немцам нужно объяснять, что с Россией всегда были проблемы. И мы, поляки, знаем это особенно хорошо, и поэтому у нас есть шанс при жизни этого поколения разобраться с Россией, — отметил он.

Валенса подчеркнул, что больше подобного шанса может не представиться, передает РИА Новости.

Летом прошлого года Лех Валенса выступил с предложением «расчленить» Россию. Он подчеркнул, что нужно «форсировать смену политического строя» в РФ и спровоцировать там «восстание народов».

Недавно бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что в самом начале специальной военной операции России польское правительство всерьез рассматривало вариант раздела Украины. Якобы тогда еще не было ясно, сможет ли страна выстоять или будет разрушена, объяснил он.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты могут предоставить часть западных регионов Украины Польше, чтобы долги Киева за оказанную поддержку возместила Варшава.