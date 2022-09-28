Захарова рассказала финнам, из чего они могут построить забор на границе с РФ

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова главы МВД Финляндии Кристы Микконен о строительстве забора на российско-финляндской границе.

Микконен допустила возведение ограждений на границе, Захарова в ответ порекомендовала компании, которые могут этим заняться.

— Если из профнастила, рекомендую компанию «Мастеровит». Если металлическая сетка, то завод «Лепсе», — написала она в своем Telegram-канале.

Примечательно, что глава финляндского МВД после своих слов о строительстве забора потеряла сознание. К упавшему политику сразу пришли на помощь, ей помогли подняться и покинуть зал.

В минувшую пятницу, 23 сентября, стало известно, что власти Финляндии приняли решение ограничить для граждан России въезд в республику. Уточняется, что основанием для принятия такого решения стал «серьезный ущерб» международному авторитету республики. Дата вступления решения в силу пока неизвестна.

До этого депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал намерения финских властей закрыть въезд для россиян. Он отметил, что подобный запрет обернется большими убытками для финской стороны.