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Захарова рассказала финнам, из чего они могут построить забор на границе с РФ

Георгий Соланович
В мире
Захарова рассказала финнам, из чего они могут построить забор на границе с РФ
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова главы МВД Финляндии Кристы Микконен о строительстве забора на российско-финляндской границе.

Микконен допустила возведение ограждений на границе, Захарова в ответ порекомендовала компании, которые могут этим заняться.

— Если из профнастила, рекомендую компанию «Мастеровит». Если металлическая сетка, то завод «Лепсе», — написала она в своем Telegram-канале.

Примечательно, что глава финляндского МВД после своих слов о строительстве забора потеряла сознание. К упавшему политику сразу пришли на помощь, ей помогли подняться и покинуть зал.

В минувшую пятницу, 23 сентября, стало известно, что власти Финляндии приняли решение ограничить для граждан России въезд в республику. Уточняется, что основанием для принятия такого решения стал «серьезный ущерб» международному авторитету республики. Дата вступления решения в силу пока неизвестна.

До этого депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал намерения финских властей закрыть въезд для россиян. Он отметил, что подобный запрет обернется большими убытками для финской стороны.

Строительство Финляндия Мария Захарова
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