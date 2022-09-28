Глава МВД Финляндии упала в обморок на брифинге

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Глава Министерства внутренних дел Финляндии Криста Микконен потеряла сознание во время правительственного брифинга. Брифинг проходил в Доме правительства в среду, 28 сентября.

Женщина потеряла сознание во время вопроса журналиста. Однако сначала Микконен успела заявить, что Финляндия рассмотрит строительство заборов на границе с Россией. К потерявшему сознание политику сразу пришли на помощь, ей помогли подняться и покинуть зал, передает РИА Новости.

В минувшую пятницу, 23 сентября, стало известно, что власти Финляндии приняли решение ограничить для граждан России въезд в республику. Уточняется, что основанием для принятия такого решения стал «серьезный ущерб» международному авторитету республики. Дата вступления решения в силу пока неизвестна.

До этого депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал намерения финских властей закрыть въезд для россиян. Он отметил, что подобный запрет обернется большими убытками для финской стороны.