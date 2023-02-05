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Более 50 уроков мужества пройдет в филиале Музея Победы подо Ржевом

Евгений Белоусов
Город
Более 50 уроков мужества пройдет в филиале Музея Победы подо Ржевом
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Ржевский филиал Музея Победы в феврале подготовил тематические программы для школьников. Учащиеся общеобразовательных учреждений Ржева станут участниками более 50 уроков мужества на площадке музея «Ставка Сталина». Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 5 февраля, сообщили в пресс-службе музея.

— Сегодня заинтересовать школьников историей бывает непросто, поэтому формат выездных уроков, уроков мужества в музее позволит им узнать новые факты о героическом прошлом нашей страны не из учебников, а через документы, экспонаты, архивные кадры, — заявила руководитель Ржевского филиала Марина Копаева

Она уточнила, что само здание филиала является историческим местом, именно здесь в 1943 году ночевал Иосиф Сталин. Помимо тематических программ школьников ждут обзорные экскурсии, посвященные событиям на Калининском фронте.

Программы приурочены к памятным датам истории страны — 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 80-летию освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков, к годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

До этого стало известно, что в Музее Победы в Москве порядка двух тысяч человек приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Сталинградской битвы. Студенты, школьники и ветераны возложили цветы к монументу в Зале Памяти и Скорби и присоединились к церемонии открытия выставки «Ледяная петля Сталинграда».

Также сообщалось, что Музей Победы собрал более девяти тысяч историй участников Сталинградской битвы.

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