WSJ: Иран и Россия хотят наладить совместное производство беспилотников

Фото: пресс-служба Совфеда

Россия якобы обсуждает с Ираном возможность организовать совместное производство беспилотников. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Так, согласно информации газеты, еще в начале января иранская делегация высокого уровня прибыла осмотреть место, где планируется построить завод и обсудить необходимые для запуска проекта детали.

Иран хочет перенести производство беспилотников, чтобы обезопасить себя от очередных санкций со стороны Запада, утверждает газета.

До этого органы безопасности Ирана определили производителя беспилотника, который совершил нападение на военный объект в городе Исфахан. При этом название компании, которая создала дрон, не уточнялось.

Газета Wall Street Journal сообщила, что за атакой дронов на завод минобороны в иранском Исфахане стоит израильская сторона. Как уточняется, это первая известная атака, проведенная Израилем с тех пор, как премьером страны снова стал Биньямин Нетаньяху.