Зеленский ввел санкции против «Росатома» и еще 199 российских компаний

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 200 российских компаний и предприятий. Об этом стало известно в воскресенье, 5 февраля.

— Введено в действие решение совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. И это не последнее решение относительно данной их отрасли, — заявил украинский президент.

Под новые санкции, в частности, попали госкорпорация «Росатом» и ее дочерние компании, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Зеленский лишил гражданства нескольких топ-чиновников, которые работали при бывшем главе государства Викторе Януковиче. Основанием для такого решения стало наличие у них гражданства РФ. Уточняется, что украинского гражданства были лишены бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, бывший глава администрации президента Андрей Клюев, экс-глава СБУ Александр Якименко и другие.

Кроме того, недавно Зеленский также ввел санкции против 198 деятелей культуры и журналистов России. Под новые украинские ограничения попали режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов и многие другие знаменитости.