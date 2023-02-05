Мужчину избили и ограбили на железнодорожной платформе Ипподром

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Рязанское направление Московской железной дороги, платформа Ипподром Карта всех событий

Столичные транспортные полицейские задержали подозреваемого, который избил и ограбил мужчину на железнодорожной платформе Ипподром. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

— В дежурную часть линейного отделения полиции на станции Люберцы обратился гражданин с заявлением, что на платформе Ипподром мужчина открыто похитил у него куртку и рюкзак с личными вещами, мобильным телефоном и кошельком. Сумма ущерба составила почти 15 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.

По словам потерпевшего, он просто попросил прикурить у сидевшего на скамейке пассажира, они разговорились. Однако между ними начался конфликт, и новый знакомый набросился на потерпевшего, избил его, а после ограбил.

Сотрудники правоохранительных органов задержали грабителя, которым оказался уже не раз судимый житель подмосковного города Раменское. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», говорится в сообщении.

Другое преступление произошло в супермаркете на северо-востоке Москвы. Двое злоумышленников попытались украсть из магазина продукты, но были остановлены сотрудницей. Мужчины побили женщину, после чего скрылись.