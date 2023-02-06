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«Бруклин» обменял Кайри Ирвинга в «Даллас»

Егор Провоторов
Спорт
«Бруклин» обменял Кайри Ирвинга в «Даллас»
Фото: РИА Новости

Разыгрывающий клуба НБА «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг перейдет в «Даллас Маверикс» в обмен на двух баскетболистов команды из Техаса, один выбор в первом раунде и несколько выборов во втором раунде драфта лиги.

Как сообщает в воскресенье, 5 февраля, журналист портала The Athletic Шэмс Чарания, в «Бруклин» в обмен на Ирвинга отправятся Спенсер Динвидди и Дориан Финни-Смит.

Команда из Нью-Йорка идет на четвертом месте в Восточной конференции НБА, «Даллас» занимает шестую строчку турнирной таблицы в Западной конференции турнира.

В августе прошлого года сообщалось, что американский форвард команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс согласился на пролонгацию двухлетнего максимального контракта с калифорнийским клубом на сумму 97,1 миллиона долларов.

В начале июля стало известно, что сербский центровой клуба НБА «Денвер Наггетс» Никола Йокич согласился на подписание с командой нового трудового соглашения, которое станет самым крупным в истории лиги.

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