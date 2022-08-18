Леброн Джеймс подпишет новый двухлетний контракт с «Лейкерс»

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Форвард команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс согласился на пролонгацию двухлетнего максимального контракта с калифорнийским клубом на сумму в 97,1 миллиона долларов. Об этом в среду, 17 августа, передает американский спортивный телеканал ESPN.

Действующее соглашение 37-летнего спортсмена с «озерниками» подходит к концу после сезона 2022/23. Благодаря новой сделке Джеймс не выйдет на рынок свободных агентов следующим летом.

Согласно новому контракту, общая зарплата американского баскетболиста за карьеру составит 523 миллиона долларов и станет самой большой в истории НБА. Предыдущий рекорд принадлежал форварду «Бруклина» Кевину Дюранту и составлял 508 миллионов долларов, пишет газета «Известия».

В прошлом сезоне Леброн Джеймс провел за «Лейкерс» 56 игр в регулярном чемпионате, в среднем набирая 30,3 балла, делая 8,2 подбора и 6,2 передачи за матч. Его команда не сумела пробиться в плей-офф.

В начале июля стало известно, что сербский центровой клуба НБА «Денвер Наггетс» Никола Йокич согласился на подписание с командой нового трудового соглашения, которое станет самым крупным в истории лиги.