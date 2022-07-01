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Йокич получит самый дорогой контракт в истории НБА

Егор Провоторов
Спорт
Йокич получит самый дорогой контракт в истории НБА
Фото: depositphotos

Сербский центровой клуба НБА «Денвер Наггетс» Никола Йокич согласился на подписание с командой нового трудового соглашения, которое станет самым крупным в истории лиги. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил на своей странице в социальной сети Twitter журналист портала The Athletic Шэмс Чарания.

По информации баскетбольного инсайдера, новый договор серба с командой из Денвера рассчитан на пять лет, за которые Йокич заработает 264 миллиона долларов, пишет ТАСС.

Центровому 27 лет, он был выбран американским клубом на драфте 2014 года под 41-м номером. За время выступления за океаном спортсмен четыре раза участвовал в Матче всех звезд. Также серб становился самым ценным игроком двух последних розыгрышей регулярного чемпионата НБА.

По результатам прошедшего розыгрыша «регулярки» «Денвер» занял шестое место в таблице Западной конференции, в первом раунде плей-офф команда попала на «Голден Стэйт Уорриорз», которым проиграла 1-4. Калифорнийцы в итоге выиграли турнир.

В январе журналистка американского телеканала Fox News сравнила президента России Владимира Путина с баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

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