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Журналистка Fox News сравнила Путина с баскетболистом Джеймсом

Иван Юминов

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Журналистка Fox News сравнила Путина с баскетболистом Джеймсом
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм сравнила президента России Владимира Путина с американским баскетболистом из НБА Леброном Джеймсом.

— Позволить Путину сесть за стол переговоров с командой Байдена — все равно что позволить Леброну Джеймсу играть против школьной команды учеников средних классов, — написала журналистка.

Таким образом Ингрэм прокомментировала в Twitter публикацию The New York Times о переговорах США и России.

12 января французский журналист Жан-Пьер Струбан заявил, что России удалось вывести НАТО из состояния застоя, выступив с предложениями по безопасности. Автор вспомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона про «смерть мозга» у альянса. Члены НАТО обычно спорили о вкладе каждого из них в общую оборону, а теперь им придется вести диалог с Россией, заключил публицист.

В тот же день замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ситуация с контролем над вооружениями в ЕС полностью разложилась из-за действий Запада. Россия и НАТО не обладают объединяющей позитивной повесткой дня, сетует он. Альянс настроен на сдерживание России, и данный факт разрушает попытки выстроить безопасность в ЕС на иных принципах, заключил дипломат.

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