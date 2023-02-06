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Девушка погибла в результате стрельбы на рэп-концерте в Арканзасе

Егор Провоторов
Происшествия
Девушка погибла в результате стрельбы на рэп-концерте в Арканзасе
Фото: shutterstock

Один человек погиб, еще четверо ранены в результате стрельбы на рэп-концерте в американском штате Арканзас, сообщает в воскресенье, 5 февраля, местное отделение телеканала ABC.

В сообщении журналистов сказано, что во время выступления коллектива Fredo Bang в результате стрельбы погибла 19-летняя девушка. О задержанных в связи с трагическим инцидентом в настоящее время не сообщается. По данным телеканала, полиция расследует инцидент.

В середине января сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне. Отмечается, что среди пострадавших 15-летний подросток. В результате случившегося погибла женщина, которая стала непреднамеренной целью для стрелка.

До этого по крайней мере восемь человек получили ранения в результате стрельбы на мероприятии, посвященном Дню Мартина Лютера Кинга в американском городе Форт-Пирс, штат Флорида 16 января.

Рэп США стрельба
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