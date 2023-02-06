Игорь Матвиенко уверен, что российская культура ничего не потеряла без Моргенштерна

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Покинувший Россию рэп-исполнитель Моргенштерн (признан иностранным агентом на территории РФ) имеет большой талант, однако вряд ли отечественная поп-культура что-то потеряла из-за его отъезда. Таким мнением поделился российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

По мнению музыкального деятеля, Моргенштерн является героем своего времени, неким «троллем», который нравится публике. При этом Матвиенко обратил внимание, что вся деятельность артиста за рамками камер вызывает у него вопросы.

Создатель групп «Корни» и «Иванушки International» также добавил, что надеется на возвращение в страну большей части уехавших людей. Матвиенко в интервью aif.ru подчеркнул, что русскому человеку часто непросто приходится за рубежом.

До этого певица Елена Ваенга резко высказалась о рэпере Моргенштерне. Российская артистка рассказала, что испытывает гнев из-за пагубного, по ее мнению, влияния треков рэп-исполнителя на детей.

В декабре Моргенштерн подтвердил информацию о том, что хотел вернуть семейную жизнь и сойтись с экс-женой Диларой Зинатуллиной, но эта попытка успехом не увенчалась.