КНР сделала США серьезное представление за уничтожение гражданского аэростата

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Власти Китая сделали Вашингтону серьезное представление за уничтожение китайского аэростата в воздушном пространстве США. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.

В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая говорится, что 5 февраля замглавы МИД КНР Се Фэн от имени правительства страны сделал серьезное представление ответственному лицу американского посольства за применение оружия Вашингтоном для нанесения удара по китайскому аэростату гражданского назначения, пишет ТАСС.

Се Фэн также заявил, что действия Соединенных Штатов нанесли ущерб процессу-стабилизации двусторонних отношений Вашингтона и Пекина.

Соединенные Штаты могут ввести санкции против Китая из-за ситуации с аэростатом. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщил министр транспорта США Пит Буттиджич.

Недавние заявления американских и китайских политиков о разрядке в отношениях США и КНР расходятся с планами политического руководства обеих стран. Если недавно сбитый над США китайский аэростат был гражданским, это можно расценивать как провокацию со стороны американцев. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.