США допустили введение санкций против Китая из-за ситуации с аэростатом

Фото: Unsplash

США могут ввести санкции против Китайской Народной Республики из-за ситуации с аэростатом. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщил американский министр транспорта Пит Буттиджич.

— США ясно заявили, что это неприемлемое нарушение американского суверенитета. Я думаю, вы можете ожидать, что любое дальнейшее развитие событий будет надлежащим в ответ на то, что произошло, — заявил он в эфире телеканала CNN.

Китайский разведывательный воздушный шар обнаружили над континентальной частью США. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

В свою очередь неназванный представитель Госдепартамента сообщил, что нахождение аэростата Китая в воздушном пространстве США является нарушением суверенитета государства.

КНР выразила протест из-за атаки Соединенных Штатов Америки на принадлежащий Китаю аэростат и оставила за собой право отреагировать.

До этого сообщалось, что США изучили оборудование на сбитом разведывательном аэростате, который прилетел в страну из Китая.