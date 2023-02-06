Синоптик Ильин назвал самые холодные дни в Москве на предстоящей неделе

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москвичей на этой неделе ждет переменчивая погода. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик Александр Ильин. Он также рассказал, в какие дни стоит ждать наиболее низких температур.

По прогнозу специалиста, в понедельник и вторник, 6 и 7 февраля, в городе существенно похолодает, но уже к среде, 8 февраля, температура воздуха немного повысится.

— В начале предстоящей недели нас ждет резкое похолодание, но уже в середине придет волна тепла, — рассказал Ильин.

По словам синоптика, в начале недели ожидается минус 7–12 градусов ниже нуля в ночное время, а днем — от минус 3 до минус 8 градусов. В среду и четверг, 8 и 9 февраля, ночью столбики термометров опустятся до минус 3–8 градусов, а днем ожидается до минус 1–6 градусов.

При этом к концу недели москвичей снова ждет незначительное понижение температуры, предупредил Ильин.

Кроме того, по мнению метеоролога, в ближайшее время в Москве можно не ожидать сильных осадков. Так, в начале недели в столичном регионе пройдет небольшой снег, а уже в среду и четверг осадки усилятся, но при этом будут умеренными.

Также Ильин рассказал «ВМ» о ситуации с атмосферным давлением и ветром на наступившей неделе.